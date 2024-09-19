В Уфе дети из ЛНР примут участие в проекте «Университетские смены»

В Уфу приехали 47 детей из ЛНР. Воспитанники экономико-правового лицея-интерната примут участие в проекте «Университетские смены» в Акмуллинском университете. В течение девяти дней ребята будут знакомиться с республикой, столицей, с традициями и культурой башкирского народа, а также с вузом.

Проект реализуется в БГПУ уже не первый год, университет посещают дети и подростки из новых субъектов России. За два минувших года вуз принял около 200 учеников и педагогов. Проект помогает ребятам узнать больше об интересующих их специальностях и выбрать будущую профессию. Благодаря «Университетским сменам» в Акмуллинский университет поступили несколько абитуриентов из новых субъектов России.