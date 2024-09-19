В Уфе начнут делать двигатели для беспилотников

В Уфе на базе передовой инженерной школы «Моторы будущего» запускают производство электродвигателей для беспилотников серии Supercam. В организации при уфимском университете науки и технологий вместе с выпуском продукции воплощаются в реальность и проекты по федеральной программе «Электромеханика 360», призванные популяризировать науку и изучение современных технологий.

Убедившись во всех расчётах не более семи раз, инженеры загружают все данные в компьютер, чтобы автоматический фрезерный станок сам разрезал верхний слой стали. С применением охлаждающей жидкости при температуре 600 градусов.

Оборудование уникально тем, что у него есть пятиосевая обработка и у него есть наклон стола и поворот оси. Оборудование может обрабатывать коллекторы для двигателей. Даниил Красников, инженер передовой инженерной школы «Моторы будущего» Уфимского университета науки и технологий

В том числе детали и корпуса для авиамоторов. На площадке передовой инженерной школы «Моторы будущего» запускают производство электродвигателей для беспилотников, которое будет максимально автоматизированным. С применением станков с числовым программным управлением.

Производство компонентов для электродвигателей проходит в семь этапов. Включает механическую обработку, резьбу, нанесение защиты от коррозии металла. С постоянным контролем качества.

Потому что детали они высокотехнологичные с точки зрения изготовления механической обработки. Там и сложнопрофильные поверхности, и, соответственно, очень повышенные требования к геометрической точности и качеству обработанной поверхности. По одному двигателю занимает более 2,5 часов. Илья Красников, мастер участка ЧПУ-обработки передовой инженерной школы «Моторы будущего» Уфимского университета науки и технологий

Опытные образцы авиамоторов создавали конструкторы передовой инженерной школы. Процесс разработки шёл полгода.

Двигатель имеет степень локализации порядка 97%, то есть в нём применяются преимущественно отечественные материалы и комплектующие. И начиная уже от сырья и заканчивая его отдельными деталями и элементами, то есть всё это изготавливается на базе передовой инженерной школы «Моторы будущего». Руслан Уразбахтин, инженер передовой инженерной школы «Моторы будущего» Уфимского университета науки и технологий

Электродвигатель может стать основной силовой установкой для беспилотного воздушного судна серии Supercam. Разработчики гарантируют надежность авиамотора, который многократно проверялся на испытаниях.

Он состоит из стали, меди и алюминия. Двигатель подсоединяется к беспилотнику самолетного типа через регулятор оборотов с помощью трёх выводных проводов. Благодаря ему, дрон может поднимать до 12 килограммов груза, причем этот винт за одну минуту способен вращаться более 9 тыс. раз.

Работы в передовой инженерной школе «Моторы будущего» проводятся в интересах отечественной промышленности и науки. Огромное внимание беспилотной авиации уделяется и в республике. В прошлом году Глава Башкортостана подписал указ о создании дирекции по развитию отрасли беспилотных авиационных систем. Так, в Уфе активно строится кластер, где будут серийно производить БПЛА.

Но это всего лишь часть большой работы, которые в принципе горизонты мы определили — это до 2030 года. Здесь будет сформирован кластер беспилотных летательных аппаратов, но также радиоэлектроники. Потому что производство печатей, плат, датчиков — всё, что необходимо для этой части, мы будем здесь делать. Здесь к 2030 году будет работать кластер, который где-то с объемом выручки где-то под 4 миллиарда рублей. До 350 человек здесь будут работать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан