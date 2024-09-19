В Уфе начнут делать двигатели для беспилотников

В Уфе на базе передовой инженерной школы «Моторы будущего» запускают производство электродвигателей для беспилотников серии Supercam. В организации при уфимском университете науки и технологий вместе с выпуском продукции воплощаются в реальность и проекты по федеральной программе «Электромеханика 360», призванные популяризировать науку и изучение современных технологий.
Убедившись во всех расчётах не более семи раз, инженеры загружают все данные в компьютер, чтобы автоматический фрезерный станок сам разрезал верхний слой стали. С применением охлаждающей жидкости при температуре 600 градусов.
В том числе детали и корпуса для авиамоторов. На площадке передовой инженерной школы «Моторы будущего» запускают производство электродвигателей для беспилотников, которое будет максимально автоматизированным. С применением станков с числовым программным управлением.
Производство компонентов для электродвигателей проходит в семь этапов. Включает механическую обработку, резьбу, нанесение защиты от коррозии металла. С постоянным контролем качества.
Опытные образцы авиамоторов создавали конструкторы передовой инженерной школы. Процесс разработки шёл полгода.
Электродвигатель может стать основной силовой установкой для беспилотного воздушного судна серии Supercam. Разработчики гарантируют надежность авиамотора, который многократно проверялся на испытаниях.
Он состоит из стали, меди и алюминия. Двигатель подсоединяется к беспилотнику самолетного типа через регулятор оборотов с помощью трёх выводных проводов. Благодаря ему, дрон может поднимать до 12 килограммов груза, причем этот винт за одну минуту способен вращаться более 9 тыс. раз.
Работы в передовой инженерной школе «Моторы будущего» проводятся в интересах отечественной промышленности и науки. Огромное внимание беспилотной авиации уделяется и в республике. В прошлом году Глава Башкортостана подписал указ о создании дирекции по развитию отрасли беспилотных авиационных систем. Так, в Уфе активно строится кластер, где будут серийно производить БПЛА.
Инженеры школы «Моторы будущего» планируют выпускать до пятидесяти авиадвигателей для беспилотников с перспективой наращивания и модернизации производства.