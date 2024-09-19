Пожарные Башкирии поборолись за звание лучших

Республиканский смотр-конкурс прошел на территории Военно-патриотического парка. В соревнованиях приняли участие 50 добровольных пожарных команд со всего региона. Это верные помощники профессиональных спасателей. Обычно до места пожара они добираются быстрее.
Победителей определяли по двум категориям. Среди ДПК, которые работают на приспособленной технике, первой стала команда из Кигинского района. Они получили сертификат на получение пожарного прицепа. А добровольцы из Абзелиловского района стали победителями среди команд, которые соревновались на основной технике. Они выиграли пожарный автомобиль.