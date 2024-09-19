Пожарные Башкирии поборолись за звание лучших

Республиканский смотр-конкурс прошел на территории Военно-патриотического парка. В соревнованиях приняли участие 50 добровольных пожарных команд со всего региона. Это верные помощники профессиональных спасателей. Обычно до места пожара они добираются быстрее.

Два года назад у нас возник природный пожар на территории сельского поселения. Общая площадь составила три с лишним гектара. Но усилиями всех соседских ДПК и пожарной части 96 мы потушили этот пожар.

Роберт Игдеев, глава Зириклинского сельского поселения

Победителей определяли по двум категориям. Среди ДПК, которые работают на приспособленной технике, первой стала команда из Кигинского района. Они получили сертификат на получение пожарного прицепа. А добровольцы из Абзелиловского района стали победителями среди команд, которые соревновались на основной технике. Они выиграли пожарный автомобиль.

Добровольцы прикрывают порядка 76% населенных пунктов республики, в которых проживают более 21% населения нашей республики. В рядах добровольцев состоит более 4 тысяч человек. На вооружении добровольных пожарных команд находится 730 единиц пожарной и приспособленной техники. Это огромная армия, которая день и ночь готова прийти на помощь людям.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
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