Пожарные Башкирии поборолись за звание лучших

Добровольцы прикрывают порядка 76% населенных пунктов республики, в которых проживают более 21% населения нашей республики. В рядах добровольцев состоит более 4 тысяч человек. На вооружении добровольных пожарных команд находится 730 единиц пожарной и приспособленной техники. Это огромная армия, которая день и ночь готова прийти на помощь людям.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан