«Нужно побеждать»: боец «Тихон» из Башкирии о службе на СВО

Гаубичный артиллерийский дивизион имени Мугина Нагаева мотострелкового полка «Башкортостан» успешно поражает опорные пункты и огневые точки ВСУ на Краснолиманском направлении специальной военной операции. Шквальным огнём из крупнокалиберных орудий они расчищают путь для российских бронегрупп и пехоты, которые продолжают освобождать от неонацистов территорию Луганской народной республики.

Общий залп сразу из нескольких гаубичных орудий Д-30 содрогает землю, закладывает уши. Но опытные артиллеристы этого словно не замечают. Быстрая перезарядка, и по команде осколочно-фугасные снаряды вновь наносят урон живой силе и бронетехнике противника на удалении до 15 километров. Расчёт работает как слаженный механизм. Здесь каждый на своём месте, за год службы бойцы научились понимать друг друга с полуслова.

Решил, собрался, ушёл. Надо же как-то показать себя, родину защищать. Нам же тоже вся эта котовасия не нужна. Нужно побеждать. Пришёл, отработал, ушёл. Сначала да, страшно было. А сейчас уже привык. Теперь охота всё время в бой. Не знаю почему, но, наверное, на каждого солдата это так действует. Вы точно сказали: чем больше работы, тем ближе победа. позывной «Тихон»

Точно в цель бьют и сами артиллеристы, что подтверждается объективным контролем с неба. Операторы БПЛА отряда «Айгир» — глаза и уши наших подразделений. Выявляют опорники и огневые точки противника, передают координаты. По ним и работают «нагаевцы». Для бойца с позывным «ЧВК» это первые боевые действия, он даже в армии не служил. Но приехал на СВО по зову сердца и стал одним из лучших специалистов в своём деле.

Для артиллериста важны такие качества, как каждый должен знать свои обязанности. Именно по своей специализации, по своей должности. Если ты наводчик, ты должен вовремя навестись. Заряжающий должен знать каждый свой снаряд. И очень важно выполнять команды вовремя. Тогда и поражение целей будет. На гражданке я работал строителем. позывной «ЧВК»

Как и в других подразделениях, гаубичные расчёты взаимозаменяемы. В случае чего, любой боец может подменить своего товарища. Кстати, многие добровольцы отправились на СВО не только по зову сердца, но и чтобы поддержать своих родных.

По стопам братишки пришёл. Его мобилизовали. То есть он сам добровольно пришел, и его мобилизовали еще в 2022 году. Изначально хотел сразу за ним идти, но ребенок только родился, дочка. Поэтому пришлось немного задержаться. Как годик исполнился, я сразу сюда. Братишка сейчас под Донецком, отбивают Новомихайловку. Правда, я с ним ни разу тут не виделся, и отпуск у нас бывает в разное время. В разные партии приходим. Только по телефону общаемся, переписываемся. позывной «Рагнар»

Не только поддержка родных, но и неравнодушных жителей республики придаёт сил, говорят добровольцы. Особенно благодарят детей за их письма со словами благодарности. Когда за тобой надёжный тыл, вернуться домой, как и герой Великой Отечественной войны Мугин Нагаев, они готовы только с победой.