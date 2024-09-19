«Нужно побеждать»: боец «Тихон» из Башкирии о службе на СВО

Гаубичный артиллерийский дивизион имени Мугина Нагаева мотострелкового полка «Башкортостан» успешно поражает опорные пункты и огневые точки ВСУ на Краснолиманском направлении специальной военной операции. Шквальным огнём из крупнокалиберных орудий они расчищают путь для российских бронегрупп и пехоты, которые продолжают освобождать от неонацистов территорию Луганской народной республики.
Общий залп сразу из нескольких гаубичных орудий Д-30 содрогает землю, закладывает уши. Но опытные артиллеристы этого словно не замечают. Быстрая перезарядка, и по команде осколочно-фугасные снаряды вновь наносят урон живой силе и бронетехнике противника на удалении до 15 километров. Расчёт работает как слаженный механизм. Здесь каждый на своём месте, за год службы бойцы научились понимать друг друга с полуслова.
Точно в цель бьют и сами артиллеристы, что подтверждается объективным контролем с неба. Операторы БПЛА отряда «Айгир» — глаза и уши наших подразделений. Выявляют опорники и огневые точки противника, передают координаты. По ним и работают «нагаевцы». Для бойца с позывным «ЧВК» это первые боевые действия, он даже в армии не служил. Но приехал на СВО по зову сердца и стал одним из лучших специалистов в своём деле.
Как и в других подразделениях, гаубичные расчёты взаимозаменяемы. В случае чего, любой боец может подменить своего товарища. Кстати, многие добровольцы отправились на СВО не только по зову сердца, но и чтобы поддержать своих родных.
Не только поддержка родных, но и неравнодушных жителей республики придаёт сил, говорят добровольцы. Особенно благодарят детей за их письма со словами благодарности. Когда за тобой надёжный тыл, вернуться домой, как и герой Великой Отечественной войны Мугин Нагаев, они готовы только с победой.
Бойцы гаубичного артиллерийского дивизиона имени Мугина Нагаева полка «Башкортостан» за время службы неоднократно отмечались командованием за успешное выполнение боевой задачи. И днём, и ночью они точно поражают позиции и бронетехнику противника, срывают им ротацию. Тем самым открывая путь уже нашим штурмовикам, которые после тщательной артподготовки успешно продвигаются вперёд.