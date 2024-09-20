Известно, когда Центр фехтования в Уфе примет первые соревнования

Каждый новый спортивный объект важен, даже небольшой ФОК на селе. Центр фехтования – большой, можно сказать, флагманский объект, очень продуманный. Перед началом проектирования команда специалистов объездила ведущие центры фехтования России, чтобы изучить лучший опыт. Поэтому мы смогли собрать воедино самые удачные решения и избежать возможных ошибок. Результат – эстетически красивый и современный, технологически оснащённый объект. И мы благодарны Федерации фехтования России, которая помогла нам с оборудованием. Здесь будут заниматься много спортсменов. В Ленинском районе Уфы идёт активное жилищное строительство, и теперь для новосёлов рядом с республиканским Центром спортивной подготовки Римы Баталовой есть и Центр фехтования. Мы работаем над расширением спортивного кластера – рассматриваем возможность закрепления территории в 6-10 га, чтобы построить крытый легкоатлетический манеж. Центр фехтования получился действительно красивым. Уже 17 октября здесь пройдут первые соревнования. Это станет прекрасным подарком нашим рапиристам и любителям поистине благородного вида спорта к 450-летию Уфы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан