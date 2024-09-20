Известно, когда Центр фехтования в Уфе примет первые соревнования
Центр фехтования имени
Рамиля Аюпова в Уфе примет первые соревнования осенью 2024 года. Глава
Башкортостана Радий Хабиров ознакомился с ходом строительства объекта.
Церемонию открытия планируют провести в рамках Международного форума «Россия –
спортивная держава».
Напомним, решение
построить Центр фехтования руководитель региона принял в августе 2021 года по
итогам встречи с участниками XXXII летних Олимпийских игр в Токио – рапиристами
Аделиной Загидуллиной и Тимуром Сафиным. А в декабре 2022 года глава республики
дал старт строительству будущего спорткомплекса.
На базе нового
спортивного учреждения будут проходить соревнования республиканского,
межрегионального всероссийского и международного уровня по фехтованию.
Одновременно здесь смогут заниматься 56 рапиристов, пропускная способность
центра – более 400 человек. Готовность объекта – 97 процентов.
Каждый новый
спортивный объект важен, даже небольшой ФОК на селе. Центр фехтования –
большой, можно сказать, флагманский объект, очень продуманный. Перед началом
проектирования команда специалистов объездила ведущие центры фехтования России,
чтобы изучить лучший опыт. Поэтому мы смогли собрать воедино самые удачные
решения и избежать возможных ошибок. Результат – эстетически красивый и
современный, технологически оснащённый объект. И мы благодарны Федерации
фехтования России, которая помогла нам с оборудованием. Здесь будут заниматься
много спортсменов. В Ленинском районе Уфы идёт активное жилищное строительство,
и теперь для новосёлов рядом с республиканским Центром спортивной подготовки
Римы Баталовой есть и Центр фехтования. Мы работаем над расширением спортивного
кластера – рассматриваем возможность закрепления территории в 6-10 га, чтобы
построить крытый легкоатлетический манеж. Центр фехтования получился
действительно красивым. Уже 17 октября здесь пройдут первые соревнования. Это
станет прекрасным подарком нашим рапиристам и любителям поистине благородного
вида спорта к 450-летию Уфы.