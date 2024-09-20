В Уфе стартовал окружной этап фестиваля «Вернуть детство»

Мероприятие направлено на поддержку и социальную адаптацию детей, оставшихся без попечения родителей. Участие принимают порядка 500 ребят со всего Приволжского федерального округа. В этом году гостей фестиваля ждут конкурсы «МастерОк», «Звезды детства», «Ума палата», спортивные соревнования, кулинарный поединок, экскурсии, дискотеки и многое другое.

Кирилл уже пять лет занимается баскетболом. Он воспитанник детского дома. И именно в стенах учреждения у 17-летнего юноши появился интерес к спорту. А участие в соревнованиях только подогревает это увлечение. Вместе с ним на фестиваль «Вернуть детство» приехали еще пятеро воспитанников детского дома. Всего в Уфу прибыло порядка 500 детей из всех регионов Приволжского федерального округа. Спортивная часть программы – состязания по шашкам, волейбол, теннис, баскетбол и футбол.

Проект «Вернуть детство» проводится с 2009 года и пятый год подряд в Башкортостане. Главная цель фестиваля – развить и раскрыть потенциал каждого ребенка, оставшегося без попечения родителей. В этом организаторам помогают различные культурные и познавательные мероприятия.

Фестиваль проходит в течение нескольких дней. Участников разместили на базе уфимского санатория, где для детей организовали различные активности – интеллектуальные, творческие и спортивные. А еще подростки посетят научные лаборатории вузов и практические занятия в колледжах. Также запланированы встречи с известными политическими и общественными деятелями.

Для детей организовали различные экскурсии по Уфе. Столица Башкортостана стала для участников фестиваля большим открытием. Организаторы постарались показать город с разных его сторон – познакомить их с историей и культурой республики.