Жительница Уфы станет героиней проекта «Новые Пацанки»

Одной из 13 участниц нового сезона оказалась юная уфимка Мафтуна. Девушка работает тренером по боксу и смешанным единоборствам. Она не принимает знаки внимания от мужчин и признается, что чувствует себя «пацаном». Недавно у Мафтуны появились проблемы с коленом, и из-за этого ей пришлось ограничить тренировки. На проекте девушка хочет побороть свою агрессию, найти себя и преобразиться.