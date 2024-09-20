Жительница Уфы станет героиней проекта «Новые Пацанки»

В популярном шоу «Новые Пацанки» примет участие 21-летняя жительница Уфы Мафтуна Абдиева. Новый сезон проекта стартовал 19 сентября.

Фото №1 - Жительница Уфы станет героиней проекта «Новые Пацанки»

В шоу участвуют девушки, которые из-за нелюбви родителей и жестокости близких оказались в тяжёлой жизненной ситуации. Участницы пробуют избавиться от зависимостей, переосмыслить жизнь и проработать психологические травмы.

Одной из 13 участниц нового сезона оказалась юная уфимка Мафтуна. Девушка работает тренером по боксу и смешанным единоборствам. Она не принимает знаки внимания от мужчин и признается, что чувствует себя «пацаном». Недавно у Мафтуны появились проблемы с коленом, и из-за этого ей пришлось ограничить тренировки. На проекте девушка хочет побороть свою агрессию, найти себя и преобразиться. 

Хочу выпустить наружу не Маф, а Мафтуну — она уже засиделась. Я даже не представляю, какая жизнь ждет меня впереди.

Мафтуна Абдиева

Фото: телеканал «Пятница!».

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