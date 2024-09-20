В Иглинском районе Башкирии детям-сиротам вручили ключи от квартир

На днях в Иглинском районе девять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили ключи от своих квартир. Церемония прошла в торжественной обстановке во дворе нового дома, построенного по улице Ворошилова в селе Иглино.

Ключи сиротам вручила глава муниципалитета Гюзель Насырова. Праздник этот многие ждали не один год. В квартирах чистовая отделка. Установлены газовые плиты, ванны, раковины, смесители, а также счетчики холодной и горячей воды, тепла и электроэнергии. Кроме того, жилье оборудовано современными системами поквартирного пожаротушения и сигнализации, что обеспечит безопасность и комфорт.