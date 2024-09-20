Участники фестиваля «Вернуть детство» посетили с экскурсией телеканал БСТ

Участники окружного этапа фестиваля «Вернуть детство» посетили с экскурсией телеканал БСТ. Ребят провели по Телецентру, познакомили с работой редакций и студий телевидения. Они смогли увидеть, как создаются передачи, а ведущие работают в прямом эфире.

Фестиваль направлен на поддержку и социальную адаптацию детей, оставшихся без попечения родителей, а также на помощь в раскрытии ими своего потенциала. Проект «Вернуть детство» проводится с 2009 года и пятый год подряд в Башкортостане. Главная цель фестиваля – развить и раскрыть потенциал каждого ребенка, оставшегося без попечения родителей. В этом организаторам помогают различные культурные и познавательные мероприятия.