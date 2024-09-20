В Уфе на фестивале «Молочная страна – медовая столица» представят мороженое с мёдом

40 тысяч порций мороженого произвели к ежегодному фестивалю «Молочная страна – медовая столица». Его раздадут во второй день мероприятия. Фестиваль проводят 12-й год подряд, в нем примут участие четыре десятка республиканских производителей молока и молочной продукции.

Впервые на площадке свою продукцию представят республиканские производители мёда, отсюда и новое название. Будет представлено и эксклюзивное мороженое – пломбир с медом. Попробовать его и другую продукцию жители и гости столицы смогут 21 и 22 сентября в уфимском парке «Кашкадан».