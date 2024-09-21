До 2030 года планируется построить 30 индустриальных ферм и производить более миллиона тонн товарного молока. В Уфе прошло совещание по развитию животноводства в Башкортостане в рамках фестиваля «Молочная страна». Участие в нем принял директор департамента Минсельхоза России.

В частности, на мероприятии говорили о развитии молочного скотоводства. На сегодняшний день в регионе функционирует 21 индустриальная ферма, запущен завод по производству масла и кальяты, поставка продукции идет и на внешние рынки. Аграрии активно пользуются программами господдержки – в этом году им возместили почти 126 млн рублей затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных. Субсидии выделены из федерального и регионального бюджетов.