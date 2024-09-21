В Башкирии открылось благотворительное мероприятие «Территория героев»

В парке «Патриот» им. Героя России Максима Серафимова открылась «Территория героев». Такое название получило благотворительное мероприятие для мальчиков с физическими и ментальными нарушениями, которые приехали со всей республики. Все они в парке «Патриот» впервые. Для них прошла экскурсия по территории и выставке военной техники.
Для юных гостей и их родителей организовали многочисленные мастер-классы. Им рассказывали и учили, как плести маскировочные сети, как разрезаются ленточные заготовки для них, показали технологию изготовления «сухого» душа и других необходимых вещей для военнослужащих в зоне СВО.
Один из юных патриотов нарисовал портрет Героя России Максима Серафимова. Мероприятие продлится два дня. Завтра ребят ожидает зарядка со звездой, а также лектории по истории, творчеству, спорту, безопасности, окружающему миру и робототехнике.