В Башкирии пропавших туристов нашли в лесу

Накануне завершились поиски двух пропавших туристов, которые, спускаясь с горы Большой Иремель, оказались в лесном массиве и заблудились.

Как сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС, их местоположение удалось определить благодаря отправленным координатам. К счастью, путешественники не пострадали, и медицинская помощь им не потребовалась.

В ведомстве напоминают, что во время активного отдыха необходимо соблюдать правила безопасности и тщательно готовиться к дальним походам. Эти меры предосторожности помогут обеспечить безопасность на природе.