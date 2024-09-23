Пьяный житель Башкирии катал племянницу в прицепе мотоблока

В селе Старошахово сотрудники республиканской Госавтоинспекции задержали нетрезвого водителя, который вез малолетнюю девочку в прицепе мотоблока.

Как информирует пресс-служба ГАИ Башкирии, водитель даже не смог объяснить, чья это малышка. Инспекторы сначала передали ребенка родственникам, а потом составили административные материалы в ношении нарушителя.

Как выяснилось, девочка была его племянницей, ее отец – брат водителя – в тот момент находился в Уфе. Мужчина решил взять девочку с собой в магазин. Результат освидетельствования нетрезвого водителя мотоблока показал наличие 1,017 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Составлены административные материалы. Транспорт отправили на штрафстоянку.