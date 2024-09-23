Еще один житель Башкирии выбрал службу по контракту в зоне СВО

Житель Янаульского района, который когда-то работал нефтяником, подписал контракт с Минобороны страны и ушел на передовую СВО. Решение о контрактной службе мужчина принял еще в июле этого года. Он уже несколько раз побывал в штурмовых операциях.

Боец взял себе позывной «Мафия». По информации администрации Янаульского района, в одном из сражений воин был серьезно ранен: левую руку насквозь пробил осколок. В госпитале в шее нашли еще шесть осколков. Сначала мужчина лечился в Луганске, потом его перевели в Екатеринбург.

В настоящее время «Мафия» дома: проходит курс реабилитации. Без дела не сидит: начал дома ремонт. Его помощники – взрослые сыновья, которые тоже трудятся в нефтяной отрасли. Еще немного и наш герой снова встанет в один строй со своими боевыми товарищами.

Добавим, в Башкирии продолжается набор на службу по контракту. По поручению Главы региона Радия Хабирова увеличен размер единовременной выплаты добровольцам, заключившим контракт с Минобороны. Кроме того, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам СВО, которые заключат контракт в период с 1 августа по 31 декабря текущего года. Таким образом, общая сумма единовременных выплат воинам из Башкирии с учетом федеральных надбавок составит 1 млн 205 тысяч рублей.

Всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.