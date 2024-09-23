В Башкирии полицейские провели акцию «Стоп, мошенник!»

В Кушнаренково сотрудники полиции провели акцию «Стоп, мошенник!». Цель – предупреждение кибермошенничества. Они вручали на улицах жителям листовки с правилами безопасности и рассказывали о том, как действуют мошенники.

При этом злоумышленники постоянно изобретают новые схемы. Они предлагают вложиться в якобы прибыльные проекты, представляются сотрудниками правоохранительных органов и банков и требуют перевести деньги на некий безопасный счет, чтобы спасти финансы. При этом убеждают взять кредиты. Случаи разные, и очень редко потерянные средства удается вернуть.