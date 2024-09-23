Жителей села Башкирии от нападения медведей будут защищать охотники

В село Усмангали, что в Белорецком районе Башкирии, стали захаживать косолапые. Как рассказывают местные жители, не так давно медведица со своим медвежонком напали на стадо овец. Кроме того, их заметили у дороги, по которой ходят дети. Такие случаи потребовали принятия срочных мер.
Также в ведомстве напомнили, что к этим диким животным ни в коем случае нельзя приближаться, прикасаться к ним или пытаться покормить. Важно помнить, что медведи являются переносчиками опасных заболеваний и, конечно, могут проявлять агрессию. Если все же в лесу встреча с этим хищником произошла, не стоит убегать от него: в нем проснется инстинкт преследования.
Фото: Минэкологии РБ