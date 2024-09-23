В Уфе на фестивале «Молочная страна» раздали 40 тыс. порций бесплатного мороженого

40 тысяч порций бесплатного мороженого вкусили жители и гости столицы на фестивале «Молочная страна» – в этом году он состоялся в столичном парке «Кашкадан». За два дня масштабный праздник молочной и фермерской продукции собрал около 100 тысяч человек.