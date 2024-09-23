В Уфе на фестивале «Молочная страна» раздали 40 тыс. порций бесплатного мороженого

40 тысяч порций бесплатного мороженого вкусили жители и гости столицы на фестивале «Молочная страна» – в этом году он состоялся в столичном парке «Кашкадан». За два дня масштабный праздник молочной и фермерской продукции собрал около 100 тысяч человек.
На входе гостей фестиваля угощали бесплатным молоком, помимо этого, впервые раздали 40 тысяч стаканчиков башкирского мороженого. Местные жители и сами организаторы надеются, что такая акция станет доброй традицией.
В ярмарке приняли участие 46 фермерских хозяйств, крупные производители и 41 пчеловод, а также молочные Король и Королева.