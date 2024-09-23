В Башкирии организовали проект для профилактики отказов от новорождённых

Более 200 детей из Уфы, от которых хотели отказаться родители, удалось сохранить в семьях. По статистике, за 10 лет работы отдела профилактики отказов от новорожденных центра «Саторис» 7 из 10 женщин передумывают оставлять младенцев в роддомах. Чтобы поддержать мам в непростых ситуациях, которые кажутся безвыходными, решили организовать проект – известные личности обращаются к женщинам. Первым участником стал блогер Рустам Набиев.

Очень важно, чтобы в жизни ребенка были родители, чтобы они участвовали в его воспитании, в его становлении как личности. Рустам Набиев, блогер

И это не просто слова. Как никто другой, уфимский блогер Рустам Набиев знает цену верности и заботе близких. В 2015 году он пережил обрушение казармы. Но испытания в его жизни начались гораздо раньше. В младенчестве лишился родителей, и их с братом воспитывала тетя. Трудности не сломили, а лишь закалили характер Рустама. Став отцом, недополученные любовь и тепло от родных он дарит своим дочкам.

Было чувство обиды, чувство предательства. Ведь маленькому ребенку никак не объяснишь, что его мама умерла, что она не по своей воле ушла из жизни, поэтому любому ребенку очень важно, чтобы рядом с ними были именно его родители, биологические. Понятно, что ребенка может вырастить и другой человек, но дать ту самую настоящую любовь может только родитель. Рустам Набиев, блогер

Одна из остро стоящих проблем – отказ от младенцев родителей, которые идут на такой серьезный шаг, не обдумав все последствия. Отдел профилактики отказов от новорожденных действует в Уфе уже 10 лет – психологи выезжают в роддома, беседуют с молодыми мамами, объясняя важность каждого принятого решения. За годы работы более 200 малышей остались со своими кровными родителями.

Работа психологов достаточно результативна: 7 из 10 женщин, которые изъявили желание отказаться от ребенка, все-таки передумывают и забирают ребенка с собой в семью, то есть малыш растет с мамой. Поэтому с 2014 года предотвращенные отказы – это порядка 70%, но в идеале мы мечтаем, чтобы этой службы в городе Уфе не было за ненадобностью. Мы хотим, чтобы все малыши нашего города и республики были желанными. Альфия Ахметова, директор центра психолого-педагогической медицинской и социальной помощи «Саторис»

Одна из частых причин, по которой оставляют детей в роддомах, – финансовые трудности. Но и это стало решаемо. По мере возможности женщинам оказывают материальную помощь.

Передаем роженицам памперсы, средства личной гигиены, детское питание, кроватки, коляски. То есть на первое время у малыша все есть. Все это благодаря нашим неравнодушным жителям города Уфы мы предоставляем нашим женщинам. Ольга Сиразетдинова, социальный педагог центра психолого-педагогической медицинской и социальной помощи «Саторис»

Практика уфимских специалистов эффективна, ведется по четкому алгоритму и отработана за многие годы, но центр ищет новые пути развития, в том числе оказывая уфимцам юридическую, психологическую, логопедическую помощь. Запускается проект «Счастье быть мамой», в котором известные личности республики призывают не бросать новорожденных, несмотря на все сложности.