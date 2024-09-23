В Башкирии организовали проект для профилактики отказов от новорождённых

Более 200 детей из Уфы, от которых хотели отказаться родители, удалось сохранить в семьях. По статистике, за 10 лет работы отдела профилактики отказов от новорожденных центра «Саторис» 7 из 10 женщин передумывают оставлять младенцев в роддомах. Чтобы поддержать мам в непростых ситуациях, которые кажутся безвыходными, решили организовать проект – известные личности обращаются к женщинам. Первым участником стал блогер Рустам Набиев.
И это не просто слова. Как никто другой, уфимский блогер Рустам Набиев знает цену верности и заботе близких. В 2015 году он пережил обрушение казармы. Но испытания в его жизни начались гораздо раньше. В младенчестве лишился родителей, и их с братом воспитывала тетя. Трудности не сломили, а лишь закалили характер Рустама. Став отцом, недополученные любовь и тепло от родных он дарит своим дочкам.
Одна из остро стоящих проблем – отказ от младенцев родителей, которые идут на такой серьезный шаг, не обдумав все последствия. Отдел профилактики отказов от новорожденных действует в Уфе уже 10 лет – психологи выезжают в роддома, беседуют с молодыми мамами, объясняя важность каждого принятого решения. За годы работы более 200 малышей остались со своими кровными родителями.
Одна из частых причин, по которой оставляют детей в роддомах, – финансовые трудности. Но и это стало решаемо. По мере возможности женщинам оказывают материальную помощь.
Практика уфимских специалистов эффективна, ведется по четкому алгоритму и отработана за многие годы, но центр ищет новые пути развития, в том числе оказывая уфимцам юридическую, психологическую, логопедическую помощь. Запускается проект «Счастье быть мамой», в котором известные личности республики призывают не бросать новорожденных, несмотря на все сложности.