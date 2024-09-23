В Башкирии завершается уборка зерновых

В Башкортостане завершается уборка зерновых и зернобобовых культур. Всего на складах хранится 2,5 миллиона тонн урожая – меньше, чем год назад в это же время. Всё из-за сложных погодных условий, которые сдвинули начало уборки. В Благовещенском районе из-за дождей пострадали горох, озимые пшеница и рожь. Однако аграриям удаётся заполнять склады зерном.

В хозяйстве «Нива» занимаются заготовкой пшеницы, овса, яровой вики и других культур. Из-за обильных осадков в этом году пострадал урожай гороха. Сырьё было полностью уничтожено. Несмотря на дожди, урожайность других культур в этом году неплохая. Но в зёрнах – повышенная влажность. Поэтому продукцию направляют на сушку, а после сортируют: мелкую – на фураж, крупную – на продажу и посев.

Склады сельхозпредприятия «Дружба» в районе тоже практически заполнены. Работы на полях планируют завершить в течение 10 дней. Сельчане уже задумываются об урожае будущего года. На весну начали вспахивать поля под зябь. Это способствует рыхлению почвы и уменьшению сорняков.