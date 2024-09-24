В трёх районах Уфы строят тропу здоровья

В Уфе продолжается развитие тропы здоровья «Уфимское ожерелье». В частности, расширяется сеть велопешеходных маршрутов в трёх районах города.
На территории Октябрьского района обустраиваются новые прогулочные зоны на двух участках. Это тропа «Театральная» – от театра «Нур» до больницы № 21 и тропа здоровья «Воронки».
В Орджоникидзевском районе благоустраивают лесную дорожку на участке улицы Блюхера от дома № 3/10 до № 7 протяженностью 4 километра. Этот видовой и лаконичный участок соединит тропу «Воронки» с биатлонным комплексом и Дежневской лестницей. В летнее время там проведена расчистка от валежников и поросли, сейчас в осенний период планируют завершить асфальтировку, нанести разметку. В следующем году там появятся интерактивные площадки, игровая для детей и спортивная для всех жителей.
В Советском районе продолжаются работы на участке, который получил название «Караидельская тропа». Эта прогулочная зона соединит «Жемчужину Авроры» с «Тропой Акбузата». После завершения всех запланированных работ получится единый благоустроенный маршрут от смотровой площадки «Президент отеля» до Лихачевской излучины протяженностью порядка 16 км.
Фото: администрация г. Уфы.