В трёх районах Уфы строят тропу здоровья

В Орджоникидзевском районе благоустраивают лесную дорожку на участке улицы Блюхера от дома № 3/10 до № 7 протяженностью 4 километра. Этот видовой и лаконичный участок соединит тропу «Воронки» с биатлонным комплексом и Дежневской лестницей. В летнее время там проведена расчистка от валежников и поросли, сейчас в осенний период планируют завершить асфальтировку, нанести разметку. В следующем году там появятся интерактивные площадки, игровая для детей и спортивная для всех жителей.