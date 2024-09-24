На конкурсе «Сердце отдаю детям» Башкирию представляют четыре педагога

Столица республики впервые принимает финальный этап всероссийского конкурса профмастерства педагогов допобразования «Сердце отдаю детям». Более четверти века он помогает распространить лучшие педагогические и воспитательные практики, формирует новые профсообщества.

90 лучших работников со всей страны, из которых четыре – представители Башкортостана, приняли участие в технической, художественной, естественно-научной, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной и других направленностях. Их ждут проведение открытого занятия, импровизационный конкурс и индивидуальное конкурсное испытание.