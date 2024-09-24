В башкирском Благовещенске благоустраивают три места отдыха

Жители Башкортостана получают новые места отдыха. Так, в Благовещенске благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустраивают три объекта. В этом году уже завершили реконструкцию «Тропы здоровья».

Там появились дорожки для занятия спортом, места отдыха, турники, скамейки, урны, детская площадка. Ещё один объект – аллея Дашковых. Там также идут работы по обустройству прогулочной освещенной зоны вдоль берега Затона до Большого острова. Сейчас на аллее завершена планировка грунта и отсыпка щебнем земельного полотна, установлены бордюры и опоры для светильников, подрядчик производит укладку брусчатки.