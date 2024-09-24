В Уфе стартовал инклюзивный фестиваль «У солнца на ладошке»

«У солнца на ладошке». Так назвали инклюзивный этнокультурный фестиваль, который стартовал в Уфе. Его участниками стали нормотипичные дети и подростки, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. Участвовали ребята от 7 до 18 лет различных национальностей, желающие освоить национальное декоративно-прикладное и художественное творчество, познакомиться с историей народов республики.
Проект реализуется при поддержке грантового конкурса «Движения Первых». Фестиваль проходит под открытым небом перед городским дворцом культуры в виде событийных народных праздников, инсценировок различных обрядов, обычаев и традиций народов Башкортостана, выступлений фольклорных коллективов и инклюзивных театров и студий. Для участников фестиваля организовали целые интерактивные площадки.
Ребят ждут игровые программы и ярмарки декоративно-прикладного искусства, тематические книжные выставки, мастер-классы по национальной кухне, конкурсы и викторины на знание истории, культуры и традиций народов, проживающих в республике. Организуют и панно из ладошек, на которых будут изображены национальные символы народов, культуру которых будут представлять участники фестиваля.