Жители Башкирии смогут экономить на проезде благодаря СБП

Экономно и удобно. С 10 октября жители Башкортостана смогут оплачивать поездки на автобусах, трамваях и троллейбусах по QR-коду с помощью Системы быстрых платежей. Благодаря этому новшеству люди смогут сэкономить 13 рублей.

Это специальные таблички, с помощью которых буквально за несколько секунд можно оплатить проезд в общественном транспорте. И такими табличками совсем скоро оборудуют около полутора тысяч автобусов, трамваев и троллейбусов в Уфе и других городах республики. С 10 октября пассажиры смогут оплачивать проезд на общественном транспорте совершенно другим способом, который чаще используется в магазинах и супермаркетах. А именно – по QR-коду, с помощью Системы быстрых платежей.

Помимо наведения камеры смартфона на QR-код, оплачивать можно будет и другим бесконтактным способом – поднося телефон к табличке с NFC-меткой, установленной на транспорте. А еще использовать приложение «СБПэй». Однако предъявлять электронный чек придется кондуктору или водителю при выходе.

Предполагается, что на каждый автобус будут прикреплять по три платёжные таблички, изготовленные из крепкого пластика, рядом с каждой дверью, что позволит пассажирам быстро перечислять деньги за проезд напрямую перевозчику, не толпиться перед входом и выходом и самое главное – сэкономить драгоценное для всех время.

Вместо 41 рубля пассажиры из Уфы и других городов республики будут платить 28 рублей за поездку. Скидка распространяется на проезд в автобусах не только «Башавтотранса», но и частных перевозчиков. Правда, действовать она будет лишь на городских маршрутах.

Во-первых, пассажир не будет лишний раз отвлекать кондуктора и, конечно же, водителя. Водитель должен вперед смотреть и в первую очередь отвечать за здоровье и безопасность пассажиров. Поэтому мы всегда приветствуем такие новшества. Надир Самиев, генеральный директор ГУП «Башавтотранс»

Башкортостан стал одним из первых регионов в стране, где появилась возможность платить за поездки через СБП по специально изготовленным NFC-табличкам.

Действительно, республика здесь первопроходец. Буквально несколько регионов такой технологией обладают в транспорте. В первой десятке республика идёт инновационно. Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов Национальной системы платежных карт

И это действительно так. Последние пять лет жители Башкортостана активно пользуются бесконтактной оплатой, а именно транспортной картой «Алга». С помощью неё пассажиры на перевозках сэкономили 600 миллионов рублей. Ею рассчитываются более половины уфимцев, которые передвигаются на автобусах, трамваях и троллейбусах.

Карта «Алга» внедрена во всех городах республики. Есть еще несколько частных перевозчиков, которых пока не присоединили, но они сейчас к нам также присоединяются. Это связано с тем, что есть указания главы республики и соответствующие нормативные документы, которые обязывают перевозчиков возить многодетных детей. Олег Романов, заместитель генерального директора АО «Башкирский регистр социальных карт»