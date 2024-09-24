Жители Башкирии смогут экономить на проезде благодаря СБП

Экономно и удобно. С 10 октября жители Башкортостана смогут оплачивать поездки на автобусах, трамваях и троллейбусах по QR-коду с помощью Системы быстрых платежей. Благодаря этому новшеству люди смогут сэкономить 13 рублей.
Это специальные таблички, с помощью которых буквально за несколько секунд можно оплатить проезд в общественном транспорте. И такими табличками совсем скоро оборудуют около полутора тысяч автобусов, трамваев и троллейбусов в Уфе и других городах республики. С 10 октября пассажиры смогут оплачивать проезд на общественном транспорте совершенно другим способом, который чаще используется в магазинах и супермаркетах. А именно – по QR-коду, с помощью Системы быстрых платежей.
Помимо наведения камеры смартфона на QR-код, оплачивать можно будет и другим бесконтактным способом – поднося телефон к табличке с NFC-меткой, установленной на транспорте. А еще использовать приложение «СБПэй». Однако предъявлять электронный чек придется кондуктору или водителю при выходе.
Предполагается, что на каждый автобус будут прикреплять по три платёжные таблички, изготовленные из крепкого пластика, рядом с каждой дверью, что позволит пассажирам быстро перечислять деньги за проезд напрямую перевозчику, не толпиться перед входом и выходом и самое главное – сэкономить драгоценное для всех время.
Вместо 41 рубля пассажиры из Уфы и других городов республики будут платить 28 рублей за поездку. Скидка распространяется на проезд в автобусах не только «Башавтотранса», но и частных перевозчиков. Правда, действовать она будет лишь на городских маршрутах.
Башкортостан стал одним из первых регионов в стране, где появилась возможность платить за поездки через СБП по специально изготовленным NFC-табличкам.
И это действительно так. Последние пять лет жители Башкортостана активно пользуются бесконтактной оплатой, а именно транспортной картой «Алга». С помощью неё пассажиры на перевозках сэкономили 600 миллионов рублей. Ею рассчитываются более половины уфимцев, которые передвигаются на автобусах, трамваях и троллейбусах.
Оплата проезда через СБП и полагающаяся скидка в 13 рублей в регионе будет действовать до конца этого года. Авторы инициативы проанализируют результаты нововведения. Они хотят узнать, приживётся ли новая система оплаты на транспорте в Башкортостане и как люди отреагируют на изменения.