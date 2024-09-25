В Башкирии разрабатывается программа для озвучки мультфильмов на башкирском

Башкирские айтишники создают программу, которая позволит переводить такой контент. Это можно будет сделать полностью автоматически: программа сама скачает контент с разрешенных youtube-каналов, выделит речь каждого персонажа, переведёт на башкирский язык и автоматически озвучит. Полуавтоматически при участии одного человека: программа скачает выбранный контент, разберёт речь и переведёт её на башкирский язык. Участник может озвучить на башкирском каждую реплику, а программа, сохранив интонацию, переозвучит их другими голосами. Или же в работе можно занять нескольких «актёров дубляжа», чтобы на каждого персонажа пришёлся отдельный голос. Таким образом, проект позволит сохранять язык в игровой и доступной форме, в привычном для детей мире мультфильмов, компьютеров, гаджетов и интернета.