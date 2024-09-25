В Башкирии разрабатывается программа для озвучки мультфильмов на башкирском

В Башкирии реализуется проект по переводу мультфильмов на башкирский язык. Созданием программы занимаются специалисты АНО Центр детского развития «Беренсе».
Проект выиграл грант Главы Башкирии. Сумма финансирования программы достигла 2,57 млн рублей, из которых 310 тысяч рублей – софинансирование.
Так как дети познают мир в том числе через мультфильмы, было принято решение именно через детский досуг сохранять национальный язык. Проект получил говорящее название BashYouTube.
Башкирские айтишники создают программу, которая позволит переводить такой контент. Это можно будет сделать полностью автоматически: программа сама скачает контент с разрешенных youtube-каналов, выделит речь каждого персонажа, переведёт на башкирский язык и автоматически озвучит. Полуавтоматически при участии одного человека: программа скачает выбранный контент, разберёт речь и переведёт её на башкирский язык. Участник может озвучить на башкирском каждую реплику, а программа, сохранив интонацию, переозвучит их другими голосами. Или же в работе можно занять нескольких «актёров дубляжа», чтобы на каждого персонажа пришёлся отдельный голос. Таким образом, проект позволит сохранять язык в игровой и доступной форме, в привычном для детей мире мультфильмов, компьютеров, гаджетов и интернета.