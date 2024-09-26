В Башкирии стартовала программа «5000 мастеров»

12 преподавателей со всей страны прошли повышение квалификации в соответствии с мировыми стандартами. В Нефтекамском нефтяном колледже стартовала программа «5000 мастеров» федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».
За восемь лет действия программы в ней приняли участие более 26 тысяч мастеров по 140 различным направлениям. В этом году на повышение квалификации по компетенции «Добыча нефти и газа» приехали гости из Перми, Оренбурга, Удмуртии, Дагестана и других регионов.