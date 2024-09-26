В Уфе подвели итоги конкурса «Алга всей семьей на выборы!»

Представители 21 семьи из разных уголков республики стали победителями конкурса «Алга всей семьей на выборы!», который проходил 6-8 сентября. Они стали обладателями главных призов – семейных путевок в Сочи, в санаторий «Красноусольск», телевизоров и другой бытовой техники.

Победителей выявляли в стенах Общественной палаты Башкортостана. Её представители проверяли посты, которые публиковали жители нашей республики. Всего в период голосования граждане разместили на своих страницах в соцсетях 57 тысяч записей с фотографиями и хештегами. К розыгрышу были допущены те кто, выполнил все условия конкурса. Общественникам помогали и эксперты из состава независимой комиссии – семейные пары с активной гражданской позицией. Отметим, что победителей конкурса наградят призами 6 октября в Уфе, в кинотеатре «Родина».