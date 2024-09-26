В районы и города Башкирии начали подавать тепло

С сегодняшнего дня в 27 городах и районах Башкирии начался отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.

В жилые дома и социальные учреждения подача тепла началась в Аскинском, Абзелиловском, Белокатайском, Белорецком, Бирском, Благовещенском, Янаульском, Учалинском, Уфимском, Татышлинском, Нуримановском, Салаватском, Мелеузовском, Калтасинском, Караидельском, Кармаскалинском, Кигинском, Краснокамском, Кугарчинском, Зилаирском, Иглинском, Илишевском, Дуванском районах, а также в городах Октябрьском, Кумертау, Сибае и Межгорье.