В Уфе полицейские нашли угнанный в Саратовской области «Лексус»

В Уфе стражи порядка изъяли дорогостоящий автомобиль марки «Лексус», который был угнан в Саратовской области и числился в федеральном розыске. Полицейские установили, что госномера иномарки были изменены. Угнанный автомобиль находился на территории автосервиса на окраине башкирской столицы.

Фото №1 - В Уфе полицейские нашли угнанный в Саратовской области «Лексус»

Как рассказал владелец сервиса, клиент оставил машину на починку. В процессе осмотра в багажнике «Лексуса» полиция обнаружила государственные регистрационные номера и техпаспорт на «машину-двойник». Эти номера должны были быть использованы для легализации авто. Машину изъяли и поместили на спецавтостоянку.

Исследование, проведенное специалистами экспертно-криминалистического центра МВД по РБ, показало, что идентификационные номера подвергались изменениям. Также удалось установить, что данная иномарка была похищена в марте этого года в Саратове. Материалы направлены в ГУ МВД России по Саратовской области, где возбуждено и расследуется уголовное дело по данному факту. Машину вернули законному владельцу.

пресс-служба МВД по РБ

Фото: МВД по РБ

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