В Уфе полицейские нашли угнанный в Саратовской области «Лексус»

Исследование, проведенное специалистами экспертно-криминалистического центра МВД по РБ, показало, что идентификационные номера подвергались изменениям. Также удалось установить, что данная иномарка была похищена в марте этого года в Саратове. Материалы направлены в ГУ МВД России по Саратовской области, где возбуждено и расследуется уголовное дело по данному факту. Машину вернули законному владельцу.

пресс-служба МВД по РБ