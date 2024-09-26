В Уфе полицейские нашли угнанный в Саратовской области «Лексус»

В Уфе стражи порядка изъяли дорогостоящий автомобиль марки «Лексус», который был угнан в Саратовской области и числился в федеральном розыске. Полицейские установили, что госномера иномарки были изменены. Угнанный автомобиль находился на территории автосервиса на окраине башкирской столицы.
Как рассказал владелец сервиса, клиент оставил машину на починку. В процессе осмотра в багажнике «Лексуса» полиция обнаружила государственные регистрационные номера и техпаспорт на «машину-двойник». Эти номера должны были быть использованы для легализации авто. Машину изъяли и поместили на спецавтостоянку.
Фото: МВД по РБ