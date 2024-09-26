Радий Хабиров поблагодарил волонтёров штаба им. генерала Шаймуратова

15 тысяч звонков поступило в волонтерский штаб имени генерала Шаймуратова с момента его существования. О его активистах и об организации, которая уже два года работает в регионе, на своих страницах в социальных сетях рассказал Радий Хабиров.
Глава Башкортостана подчеркнул, что волонтёры активно оказывают помощь родственникам участников спецоперации: помогают по хозяйству, решают вопросы с покупками продуктов и лекарств, встречают детей из школы и заботятся о пожилых людях. Кроме того, активисты плетут маскировочные сети, делают окопные свечи и «сухие» армейские души, готовят домашние гостинцы. Руководитель региона поблагодарил их за нелегкую и нужную для всех работу.