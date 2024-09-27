В Башкирии во время пожара мужчина спас пожилую соседку

Накануне в селе Сагитово Хайбуллинского района загорелся бревенчатый дом. До прибытия огнеборцев соседу удалось спасти 70-летнюю женщину – хозяйку дома. Подробности нам рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Мужчина заметил, что веранда соседей окутана черным дымом, и сразу же побежал туда. Абдульман Мухамедфайзович вошел внутрь и увидел сидящую женщину. Дом уже был полностью заполнен дымом, виднелись языки пламени. Мужчина быстро схватил пенсионерку на руки и вынес ее из горящего жилища.