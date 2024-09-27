Жители Башкирии могут обратиться в МФЦ за консультациями

Любой человек сможет прийти в МФЦ, где мы собрали специалистов от разных ведомств, и задавать им самые разные вопросы, например, по получению субсидий каких-то.

Алмаз Фатхтдинов, начальник отдела по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ МФЦ Республики Башкортостан