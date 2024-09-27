Жители Башкирии могут обратиться в МФЦ за консультациями

Жители Башкортостана смогут обратиться за консультацией в многофункциональные центры по интересующим их вопросам. Речь идет о семьях с детьми. Так, для них в 23 офисах МФЦ проводятся консультации от социальных работников для многодетных семей, а также по вопросам получения сертификатов для маломобильных граждан.
Можно посоветоваться там и с юристами по самым разным вопросам, узнать о вакансиях для трудоустройства для молодежи. Организаторы в эти дни проводят выставки и мастер-классы. Узнать о подобных мероприятиях можно на официальном сайте МФЦ и в социальных сетях.