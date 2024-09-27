Губернатор Курской области поблагодарил Башкирию за помощь

С 8 августа из республики в Курскую область направили более 51 тонны гуманитарной помощи. Точку для её сбора организовали на базе молодёжного пространства «Йәшлек Хаус». Она работает по будням. Сюда можно принести одежду и обувь для осенне-зимнего периода. К сбору гуманитарной помощи также подключилась и Уфа. Организации города и неравнодушные жители собрали и отправили в Курскую область 55 тонн предметов первой необходимости. Кроме того, 40 детей из Курска отдохнули в лагерях республики.