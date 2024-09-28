Стала известна дата открытия детского реабилитационного комплекса «Салют» в Уфе

Радий Хабиров анонсировал открытие Детского реабилитационного комплекса «Салют» в Уфе. Свои двери учреждение распахнёт 7 октября, сообщил в соцсетях глава республики. По его словам, комплекс будет самым большим в Приволжском федеральном округе. Радий Хабиров подчеркнул, что «Салют» будет флагманом, главным методическим и координирующим центром для 23 реабилитационных центров, расположенных в муниципалитетах.