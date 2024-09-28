Стала известна дата открытия детского реабилитационного комплекса «Салют» в Уфе

Радий Хабиров анонсировал открытие Детского реабилитационного комплекса «Салют» в Уфе. Свои двери учреждение распахнёт 7 октября, сообщил в соцсетях глава республики. По его словам, комплекс будет самым большим в Приволжском федеральном округе. Радий Хабиров подчеркнул, что «Салют» будет флагманом, главным методическим и координирующим центром для 23 реабилитационных центров, расположенных в муниципалитетах.
По расчётам властей, ежегодно через комплекс будут проходить порядка 7 тысяч особенных детей. Реабилитационный комплекс «Салют» возвели на территории бывшего одноимённого санаторно-оздоровительного лагеря. Он будет рассчитан на 80 койко-мест стационарного обслуживания и 250 посещений в день в полустационарной форме.
Детям будут проводить диагностику и медико-социальную реабилитацию. Также там запустят образовательный центр, рассчитанный на 192 ребенка, они будут заниматься по адаптированным программам начальной, средней школы — основным и дополнительным.