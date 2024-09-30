В Уфе на старый Затонский мост грузовики больше не пустят

С сегодняшнего дня для грузовых автомобилей, подъемность которых превышает 10 тонн, движение по старому Затонскому мосту запрещено. Для них на новом мосту выделили крайнюю левую полосу во встречном направлении.  

Фото №1 - В Уфе на старый Затонский мост грузовики больше не пустят

Данная мера вынужденная, так как износ искусственного сооружения велик, отметили в мэрии столицы. Затонский мост был построен в 1971 году. В 2019 году его состояние было признано неудовлетворительным.

По результатам последнего обследования, мост находится в аварийном состоянии. Напомним, закрыть мост для больших грузовых автомобилей планировали еще в мае текущего года.  

Фото: администрация Уфы

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