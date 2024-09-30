В Уфе на старый Затонский мост грузовики больше не пустят

С сегодняшнего дня для грузовых автомобилей, подъемность которых превышает 10 тонн, движение по старому Затонскому мосту запрещено. Для них на новом мосту выделили крайнюю левую полосу во встречном направлении.

Данная мера вынужденная, так как износ искусственного сооружения велик, отметили в мэрии столицы. Затонский мост был построен в 1971 году. В 2019 году его состояние было признано неудовлетворительным.

По результатам последнего обследования, мост находится в аварийном состоянии. Напомним, закрыть мост для больших грузовых автомобилей планировали еще в мае текущего года.