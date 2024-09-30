В Уфе прошёл экскурсионный марафон

Жители и гости Уфы узнали интересные факты об истории столицы и республики, посетили известные локации и открыли для себя новые точки притяжения горожан. Сообщество экскурсоводов и гидов региона при поддержке Министерства предпринимательства и туризма Башкортостана организовало марафон «Уфимская мозаика – собери все пазлы».

В программу вошли такие площадки, как памятник Салавату Юлаеву, Башдрамтеатр им. Мажита Гафури, Аллея современной скульптуры Art Terria, Советская площадь, фонтан «Семь девушек» и другие. Маршрут продуман и составлен так, чтобы участники экскурсии могли в течение четырех часов свободно перемещаться от одного объекта к другому в удобное для себя время и удобной последовательности.