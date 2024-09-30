В Уфе прошел день открытых дверей Банка России

Побывать в денежном хранилище и послушать лекцию о кибермошенниках. В Уфе прошел день открытых дверей Банка России. В этом году мероприятие провели под знаком 450-летия Уфы. Для посетителей организовали насыщенную экскурсию по зданию Нацбанка.

Гости смогли окунуться в прошлое, побывать в бывшем хранилище и даже подержать в руках миллионы рублей и сотни тысяч евро. Правда, утилизированных – в виде спрессованной крошки. Можно было поближе увидеть рабочие принадлежности банкиров рубежа ХIХ–XX веков, узнать об истории банковского дела в Уфимской губернии.