В Москве состоялось собрание курултая башкир

В первопрестольной прошло расширенное собрание Курултая башкир Москвы и Московской области. Члены исполкома рассказали о деятельности национальной общественной организации: о масштабных реализованных проектах, направленных на сохранение башкирской культуры и традиций, основной темой встречи стала подготовка к VI съезду Всемирного курултая башкир.

На мероприятии присутствовали исполняющий обязанности Полномочного представителя Башкортостана при Президенте России Ришат Халиков и представитель Департамента национальной политики Москвы Наталья Подлегаева. По признанию спикеров, Курултай Москвы, который в этом году отмечает 10 лет, — одна из самых активных общественных организаций, отвечающая за сохранение и популяризацию национально-культурных традиций.