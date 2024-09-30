В Москве состоялось собрание курултая башкир

В первопрестольной прошло расширенное собрание Курултая башкир Москвы и Московской области. Члены исполкома рассказали о деятельности национальной общественной организации: о масштабных реализованных проектах, направленных на сохранение башкирской культуры и традиций, основной темой встречи стала подготовка к VI съезду Всемирного курултая башкир.

На мероприятии присутствовали исполняющий обязанности Полномочного представителя Башкортостана при Президенте России Ришат Халиков и представитель Департамента национальной политики Москвы Наталья Подлегаева. По признанию спикеров, Курултай Москвы, который в этом году отмечает 10 лет, — одна из самых активных общественных организаций, отвечающая за сохранение и популяризацию национально-культурных традиций.

Мы сейчас готовимся к VI Всемирному курултаю башкир, у нас проходят такие встречи во всех регионах, где проживают башкиры. Сегодня мы провели встречу Курултая башкир города Москвы, провели очень продуктивно, обновили делегатов.

Эльвира Аиткулова, депутат Госдумы РФ, председатель президиума Всемирного курултая башкир
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БАШКОРТТАР-БСТ