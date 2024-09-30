Депутат из Башкирии продлил контракт с Минобороны

Когда народу плохо, нужно ему помогать. И когда наши братья, родственники, друзья уезжают туда, мы должны оказаться рядом с ними в любой момент. Мы должны их поддержать, мы должны быть рядом. А Алексей Юрьевич изъявил желание в феврале месяце выехать в зону проведения СВО, я его поддержал в этом вопросе.

Рудольф Баимов, первый помощник Алексея Локотченко