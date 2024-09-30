Депутат из Башкирии продлил контракт с Минобороны

Сегодня из Уфы в зону специальной военной операции отбыли депутат Алексей Локотченко и четыре помощника депутатов. Церемония отправки состоялась перед зданием Госсобрания Республики. Алексей Локотченко впервые подписал контракт в феврале текущего года. Службу проходил в ДНР, являлся командиром боевого артиллерийского расчёта. Дважды был ранен, но в сентябре решил продлить контракт.

Под конец действующего контракта, после получения второго ранения, восстановившись, мы отправились в Курскую область. При выполнении боевых задач, сталкиваясь, так скажем, с иностранными наемниками в большом количестве, с их профессиональным опытом, я просто не мог остаться в стороне, это невозможно. Я должен передать свой опыт новым бойцам.

Алексей Локотченко, депутат Государственного собрания Республики Башкортостан седьмого созыва

Вместе с Алексеем Локотченко уехали четверо помощников депутатов, из которых трое последовали его примеру уже во второй раз. Коллеги будут снова трудиться бок о бок в Курской области для защиты мирного населения.

Когда народу плохо, нужно ему помогать. И когда наши братья, родственники, друзья уезжают туда, мы должны оказаться рядом с ними в любой момент. Мы должны их поддержать, мы должны быть рядом. А Алексей Юрьевич изъявил желание в феврале месяце выехать в зону проведения СВО, я его поддержал в этом вопросе.

Рудольф Баимов, первый помощник Алексея Локотченко

Делаем всё возможное, чтобы оказать всемирную поддержку тем, кто находится на передовом крае, кто защищает наш суверенитет, нашу независимость. Приятно, что депутаты как один, никто не отказывается от разных форматов участия в решении тех вопросов, которые поставлены перед специальной военной операцией. Надеемся, что приедет с победой, здоровым, живым.

Константин Толкачёв, председатель государственного собрания Республики Башкортостан
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