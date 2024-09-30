Депутат из Башкирии продлил контракт с Минобороны

Сегодня из Уфы в зону специальной военной операции отбыли депутат Алексей Локотченко и четыре помощника депутатов. Церемония отправки состоялась перед зданием Госсобрания Республики. Алексей Локотченко впервые подписал контракт в феврале текущего года. Службу проходил в ДНР, являлся командиром боевого артиллерийского расчёта. Дважды был ранен, но в сентябре решил продлить контракт.
Вместе с Алексеем Локотченко уехали четверо помощников депутатов, из которых трое последовали его примеру уже во второй раз. Коллеги будут снова трудиться бок о бок в Курской области для защиты мирного населения.