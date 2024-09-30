Башкирский кадетский корпус имени Доставалова признан лучшим в ПФО

Башкирский кадетский корпус имени Героя России Александра Доставалова, расположенный в Ишимбае, второй год подряд признан лучшим в Приволжском федеральном округе. Об этом в своих соцсетях рассказал Радий Хабиров. У учебного заведения отличные показатели по количеству обучающихся, поступающих в военные вузы. Выпускники каждый год сдают ЕГЭ на высокие баллы, а еще в нем хорошо уделяют внимание физической подготовке.

Именно за новыми победами эти мальчишки пришли в Ишимбайский кадетский корпус. С сентября у учеников шестого класса началась, можно сказать, взрослая жизнь. 13-летний уроженец Самары Алексей Горин осознанно выбрал для себя военную карьеру, чтобы в будущем стать офицером.

У меня сюда поступил друг, и он посоветовал мне сюда поступить. Я подумал, поговорил с мамой, еще с детства мечтал стать военным-танкистом, у меня прадед был танкистом. И поступил сюда, чтобы стать военным и получить образование. Алексей Горин, кадет Башкирского кадетского корпуса им. А.В. Доставалова

Алексей Горин, как и 320 других подростков из разных уголков России, выбрал кадетский корпус с богатой историей. Здесь обучают кадетов по направлениям «Юный десантник» и «Спасатель-общественник», причем по самым строгим стандартам. Огромное внимание уделяется как воздушно-десантной подготовке, так и изучению гуманитарных и естественно-научных дисциплин.

У нас много различных дополнительных занятий. По физической и строевой подготовке. И в принципе здесь очень хорошие условия и просто для проживания. Учеба интересная, простая, если честно, я не математик, но я стараюсь. Я хочу поступить в Институт войск национальной гвардии. Артур Саяшкин, кадет Башкирского кадетского корпуса им. А.В. Доставалова

Кадетский корпус уже десять лет носит имя прославленного Героя России — майора воздушно-десантных войск Александра Доставалова. Уроженец Башкортостана совершил подвиг во время второй чеченской войны в далеком двухтысячном году и пал смертью храбрых во время боя с террористами в Шатойском районе. Сейчас его внук — Олег Шмидт — второй год учится в кадетском корпусе в Ишимбае. История его дедушки, который прошел ни одну горячую точку, предопределила путь подростка.

Очень горжусь им и понимаю, что он отдал жизнь за Родину, чтобы следующее поколение делало также. Хочу связать свою жизнь с армией и пойти после этого кадетского корпуса в Рязанское десантное училище. Олег Шмидт, кадет Башкирского кадетского корпуса им. А.В. Доставалова

Второй год подряд учебное заведение Ишимбая признано лучшим в Приволжском федеральном округе. Об этом в своих соцсетях рассказал Глава Башкортостана.

Само за себя говорит, что это лучшая кадетская школа в ПФО. И ее ребята — это будущее нашей страны, будущее нашей армии. 90% поступают в военные училища. Десятки выпускников-ребят уже воюют. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Кадетский корпус отличился по многим показателям. Его выпускники поступают в военные вузы. Каждый год они сдают единые госэкзамены с высокими баллами. Огромное внимание уделяется и физической подготовке. Корпус стал настоящей кузницей кандидатов и мастеров спорта по легкой атлетике и другим дисциплинам.

И в совокупности это всё делает из нашего выпускника конкурентно-способного юношу, который может высоко конкурировать со всеми остальными при поступлении в первую очередь в высшие военные учебные заведения. Александр Медведев, директор Башкирского кадетского корпуса им. А. В. Доставалова

В научно-техническом аспекте Ишимбайский корпус не стоит на месте. Недавно здесь открылся кабинет с беспилотными летательными аппаратами и оборудованием, которого никогда не было.

С сентября этого года в учебном заведении начали обучать кадетов азам пилотирования и конструирования примерно таких дронов. Уроки проводятся в рамках федерального проекта по стимулированию спроса беспилотных авиасистем. И кадетский корпус вошел в число двадцати школ республики по данному направлению.

Управлению БПЛА обучают подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Пока в рамках кружка и дополнительных занятий. В будущем к таким урокам будут допускать тех, кто желает посвятить себя этому делу.

Мне интересно изучать строение квадрокоптеров, изучать моделирование и программирование. В будущем мне кажется, это понадобится. Я поступлю в Краснодарское высшее летное военное училище. Дмитрий Августинович, кадет Башкирского кадетского корпуса им. А. В. Доставалова