Башкирский кадетский корпус имени Доставалова признан лучшим в ПФО

Башкирский кадетский корпус имени Героя России Александра Доставалова, расположенный в Ишимбае, второй год подряд признан лучшим в Приволжском федеральном округе. Об этом в своих соцсетях рассказал Радий Хабиров. У учебного заведения отличные показатели по количеству обучающихся, поступающих в военные вузы. Выпускники каждый год сдают ЕГЭ на высокие баллы, а еще в нем хорошо уделяют внимание физической подготовке.
Именно за новыми победами эти мальчишки пришли в Ишимбайский кадетский корпус. С сентября у учеников шестого класса началась, можно сказать, взрослая жизнь. 13-летний уроженец Самары Алексей Горин осознанно выбрал для себя военную карьеру, чтобы в будущем стать офицером.
Алексей Горин, как и 320 других подростков из разных уголков России, выбрал кадетский корпус с богатой историей. Здесь обучают кадетов по направлениям «Юный десантник» и «Спасатель-общественник», причем по самым строгим стандартам. Огромное внимание уделяется как воздушно-десантной подготовке, так и изучению гуманитарных и естественно-научных дисциплин.
Кадетский корпус уже десять лет носит имя прославленного Героя России — майора воздушно-десантных войск Александра Доставалова. Уроженец Башкортостана совершил подвиг во время второй чеченской войны в далеком двухтысячном году и пал смертью храбрых во время боя с террористами в Шатойском районе. Сейчас его внук — Олег Шмидт — второй год учится в кадетском корпусе в Ишимбае. История его дедушки, который прошел ни одну горячую точку, предопределила путь подростка.
Второй год подряд учебное заведение Ишимбая признано лучшим в Приволжском федеральном округе. Об этом в своих соцсетях рассказал Глава Башкортостана.
Кадетский корпус отличился по многим показателям. Его выпускники поступают в военные вузы. Каждый год они сдают единые госэкзамены с высокими баллами. Огромное внимание уделяется и физической подготовке. Корпус стал настоящей кузницей кандидатов и мастеров спорта по легкой атлетике и другим дисциплинам.
В научно-техническом аспекте Ишимбайский корпус не стоит на месте. Недавно здесь открылся кабинет с беспилотными летательными аппаратами и оборудованием, которого никогда не было.
С сентября этого года в учебном заведении начали обучать кадетов азам пилотирования и конструирования примерно таких дронов. Уроки проводятся в рамках федерального проекта по стимулированию спроса беспилотных авиасистем. И кадетский корпус вошел в число двадцати школ республики по данному направлению.
Управлению БПЛА обучают подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Пока в рамках кружка и дополнительных занятий. В будущем к таким урокам будут допускать тех, кто желает посвятить себя этому делу.
Пока взрослые кадеты во всю готовятся к экзаменам и некоторые еще думают о выборе военного вуза, недавно поступившие мальчишки с нетерпением ждут принятия присяги. Чтобы не только гордо носить имя кадета, но и быть настоящим защитником Родины.