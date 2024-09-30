В Уфе простились с тележурналистом Вильданом Галиным

В Уфе простились с заслуженным работником СМИ, членом Союза журналистов Башкортостана и России. Вильдан Галин со студенчества работал сначала на радиоканале «Юлдаш», а перейдя в телестудию, прошел путь от корреспондента до редактора службы информационных программ. Он состоял в пуле журналистов администрации Президента и Правительства республики. Сегодня проводить Вильдана Галина в последний путь на родину в Ишимбайский район перед зданием уфимского Телецентра собрались близкие, товарищи и коллеги.

Обаятельный ведущий, талантливый корреспондент. Вильдан Галин брался за любую работу — будь то ведение программы в студии или выезд, как говорят журналисты, на полевые съемки.

Он пришел в журналистику, еще будучи студентом тогда Башкирского государственного университета. С первых дней покорил коллег своей добротой, отзывчивостью, человек с большим сердцем и неиссякаемой энергией, — делятся воспоминаниями товарищи по работе.

В 2003 году Вильдан Галин оставил радио и перешел на телевидение, чуть позже стал редактором службы новостей БСТ. От политики до спорта — умел разобраться в любой теме, выдавая актуальные материалы в эфир. При этом всегда помогал молодым, подставляя плечо.

Делу всей жизни тележурналист посвятил почти четверть века. На его счету тысячи поездок, сюжетов, интервью, но перед каждым прямым эфиром испытывал трепет и волнение — всё как в первый раз.

С 2014 года Вильдан Галин руководил отделом национального вещания ГТРК «Башкортостан», а позже стал заместителем директора филиала. И через год под его руководством на телеканале «Россия 1-Башкортостан» вышел первый выпуск региональных новостей на башкирском языке. В конце прошлого года, во время открытия новой телестудии, Вильдан Нургалиевич был удостоен почетного звания «Заслуженный работник печати и массовой информации Республики Башкортостан».

За годы работы Вильдан Нургалиевич получил множество наград, почетных грамот и благодарственных писем. Он был человеком дела — к работе подходил ответственно, знал нюансы каждого звена. Товарищи всегда находили поддержку и обращались за советом.