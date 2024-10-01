Стали известны особенности солнечного затмения 2 октября

Представители Московского планетария рассказали об особенностях грядущего солнечного затмения. Астрономическое явление произойдёт 2 октября.
Жители Земли увидят кольцеобразное солнечное затмение. Оно начнётся в 19:51 по московскому времени в экваториальной зоне Тихого океана, поэтому жители России затмение не увидят.
Затмение будет кольцеобразным, поскольку Луна не сможет полностью закрыть диск Солнца — вокруг лунного диска останется яркое кольцо. При этом Луна отбросит на Землю тень шириной 266 км. Полоса затмения будет распространяться по Тихому океану — сначала на восток, а потом на юго-восток.