Башкирия стала лауреатом премии «Пушкинская карта»

Башкортостан – лауреат премии «Пушкинская карта». Республика вошла в десятку лучших регионов страны по реализации программы. А Башкирская филармонии победила в номинации «Лучшая региональная концертная площадка» – за последние полтора года по этой программе там купили более 80 тыс. билетов. Об этом в соцсетях сообщил Радий Хабиров.
По словам главы республики, за последние три года «Пушкинскую карту» в регионе оформили около 340 тысяч человек, они купили 3,7 млн билетов на 19 тысяч мероприятий. «Пушкинскую карту» могут оформить россияне в возрасте от 14 до 22 лет. На счету – 5 тыс. рублей, которые в течение года можно потратить на походы в музеи, театры, кино и на концерты.