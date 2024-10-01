Башкирия стала лауреатом премии «Пушкинская карта»

По словам главы республики, за последние три года «Пушкинскую карту» в регионе оформили около 340 тысяч человек, они купили 3,7 млн билетов на 19 тысяч мероприятий. «Пушкинскую карту» могут оформить россияне в возрасте от 14 до 22 лет. На счету – 5 тыс. рублей, которые в течение года можно потратить на походы в музеи, театры, кино и на концерты.