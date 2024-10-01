В Башкирии прошло религиозное мероприятие «Мир нашему дому»

Выступление имамов, чтение Корана, а также исполнение нашидов и коллективная молитва за здравие участников СВО. В Сибае состоялось религиозное мероприятие «Мир нашему дому». В этот день разделить свои чувства и мысли о ценностях ислама приехали жители со всей республики.