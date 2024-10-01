В Уфе на базе кампуса заработал анимационный кластер

В него вошли Училище искусств, студия «Муха» и киностудия «Башкортостан». Проект реализуется по поручению и при поддержке Главы Республики Башкортостан.

Производственная база кластера разместилась в кампусе Евразийского НОЦ. На этой площадке будут заниматься студенты, обучающиеся по направлению «анимация». Они уже начали свои первые уроки на производственной базе. Это позволит им еще со студенческой скамьи участвовать в создании мультфильмов. Студию «Муха» и киностудию «Башкортостан» связывают творческие связи, в 2023 году вышел первый анимационный фильм «Северные амуры».