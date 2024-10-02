От колледжа к самоходке: история добровольца из Башкирии на передовой СВО

Участник специальной военной операции с позывным «Малой» на передовой служит с прошлого года. Ранее он отучился в Аургазинском многопрофильном колледже, женился, родился сын.

Как рассказывает корреспондент издания «Асылыкуль» Ильсияр Каримова, навыки, которые «Малой» получил в колледже пригодились ему в бою. Он служит в добровольческом батальоне водителем-механиком на самоходке «Акация».

Сам боец признается, что решение подписать контракт вынашивал долго, а вот домашним сказал о своем решении в последний момент. Переживали все: супруга, братья и бабушка. Но все приняли его решение.

По словам военнослужащего, боевое слаживание он проходил в Луганской области, ими руководили инструкторы с боевым опытом. Отрабатывали порядок приведения артиллерийских установок в боевое положение, учили заряжать орудия и поражать огнем мишени. Теперь все эти знания и навыки «Малой» с успехом применяет на поле боя.

Главное, выбор должен быть не эмоциональным и непоспешным. Нужно все продумать, потому что за нами семья, близкие, друзья. Но если уже приняли это решение - отступать некуда. Мы обеспечены всем необходимым. Выплаты поступают регулярно. Ещё есть льготы, гарантии для семьи. Я благодарен волонтерам и, конечно же, школьникам, воспитанникам детских домов, которые пишут нам душевные письма со словами поддержки. Так приятно получать такие добрые весточки из мирной жизни. Они для нас очень много значат. Доброволец СВО, позывной «Малой»

Добавим, в Башкирии продолжается набор на службу по контракту. По поручению Главы региона Радия Хабирова увеличен размер единовременной выплаты добровольцам, заключившим контракт с Минобороны. Кроме того, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам СВО, которые заключат контракт в период с 1 августа по 31 декабря текущего года. Таким образом, общая сумма единовременных выплат воинам из Башкирии с учетом федеральных надбавок составит 1 млн 205 тысяч рублей.

Всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.