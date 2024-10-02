От колледжа к самоходке: история добровольца из Башкирии на передовой СВО

Участник специальной военной операции с позывным «Малой» на передовой служит с прошлого года. Ранее он отучился в Аургазинском многопрофильном колледже, женился, родился сын.
Как рассказывает корреспондент издания «Асылыкуль» Ильсияр Каримова, навыки, которые «Малой» получил в колледже пригодились ему в бою. Он служит в добровольческом батальоне водителем-механиком на самоходке «Акация».
Сам боец признается, что решение подписать контракт вынашивал долго, а вот домашним сказал о своем решении в последний момент. Переживали все: супруга, братья и бабушка. Но все приняли его решение.
По словам военнослужащего, боевое слаживание он проходил в Луганской области, ими руководили инструкторы с боевым опытом. Отрабатывали порядок приведения артиллерийских установок в боевое положение, учили заряжать орудия и поражать огнем мишени. Теперь все эти знания и навыки «Малой» с успехом применяет на поле боя.
Добавим, в Башкирии продолжается набор на службу по контракту. По поручению Главы региона Радия Хабирова увеличен размер единовременной выплаты добровольцам, заключившим контракт с Минобороны. Кроме того, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам СВО, которые заключат контракт в период с 1 августа по 31 декабря текущего года. Таким образом, общая сумма единовременных выплат воинам из Башкирии с учетом федеральных надбавок составит 1 млн 205 тысяч рублей.
Всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.
Желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.
Фото: издание «Асылыкуль»