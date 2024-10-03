Многодетные семьи Башкирии могут пользоваться электронными удостоверениями

Для этого нужно заполнить заявление на портале Госуслуг. Документ будет отображаться в личном кабинете членов семьи с подтверждённой учётной записью на портале и в приложении Госуслуг в разделе «Семья и дети» и содержать QR-код.
Для получения удостоверения у родителей и детей из многодетной семьи должна быть подтверждённая учётная запись на Госуслугах и статус члена многодетной семьи, подтверждённый уполномоченным органом – филиалом Республиканского центра социальной поддержки населения. Заявление на получение бумажного удостоверения многодетной семьи можно подать лично в офисе МФЦ, филиале Республиканского центра соцподдержки населения либо через Госуслуги.