В Уфе на месте вырубленных лесов организуют новую посадку

Об этом заявили в администрации города. На сегодняшний день в столице реализуются три масштабных инфраструктурных проекта, связанных с инженерными сетями: газо-, водопроводами и канализациями. Они будут соединять микрорайон Забелье со столицей.
В ходе работ вырубят около 30 гектаров леса. Однако, по словам начальника главного управления архитектуры и градостроительства городской администрации, вместо них в северной части Уфы появятся новые насаждения. Эта задача ложится на плечи компаний, которые прокладывают коммуникации.