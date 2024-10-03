Парламенты Санкт-Петербурга и Башкирии заключили соглашение

Руководители парламентов Башкортостана и Санкт-Петербурга заключили соглашение о сотрудничестве между региональными законодательными органами власти. Так, в ходе визита в Уфу председатель заксобрания северной столицы Александр Бельский и руководитель госсобрания-республики Константин Толкачев подписали документ, предусматривающий обмен опытом по созданию законопроектов и воплощению их в реальность.

На встрече говорили о развитии туризма между регионами, важности сохранения исторической памяти. В частности, о мерах поддержки жителей и защитников блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, открытию мемориалов.